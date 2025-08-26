Ministro da Defesa de Israel afirma que Lula apoia terroristas do Hamas

O ministro da Defesa de Israel afirmou que o presidente Lula apoia os terroristas do Hamas. A declaração é mais um capítulo da crise diplomática entre os dois países. Para Israel Katz, “Lula revelou sua verdadeira face como antissemita e apoiador do Hamas, ao retirar o Brasil da aliança internacional de memória do holocausto, um organismo criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel". Segundo Katz, a decisão coloca o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o holocausto e ameaça destruir o estado de Israel. Na publicação também há uma imagem gerada por inteligência artificial em que o presidente Lula aparece como uma marionete do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Em resposta, o Itamaraty afirmou que "o ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula".



