Ministro Nunes Marques vota contra a condenação da deputada Carla Zambelli

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a condenação da deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo. Na véspera do 2º turno das Eleições de 2022, ela perseguiu um homem com pistola em punho em São Paulo. O julgamento, que acontece no plenário virtual do Supremo, foi suspenso em março deste ano após pedido de vista do próprio Nunes Marques e foi liberado por ele nesta sexta-feira (15). Seis ministros já tinham formado maioria pela condenação a 5 anos e 3 meses de prisão e perda do mandato quando o julgamento foi suspenso. A deputada fugiu para a Itália ao ser condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda do hacker Walter Delgatti. Ela está presa em Roma, à espera de decisão da justiça sobre pedido de extradição feito pelo Brasil.



