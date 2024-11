Ministros do governo fazem reuniões para discutir o corte de gastos públicos

Nesta terça (5), ministros do governo fizeram uma nova rodada de reuniões para discutir o corte de gastos públicos. O presidente Lula não participou dos encontros de hoje, mas deu o sinal verde para que os ministros da área econômica e da Casa Civil continuassem as negociações com outros ministérios. Nesta terça, foram chamados ao Palácio do Planalto Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Carlos Lupi, da Previdência. As duas pastas devem sofrer cortes.