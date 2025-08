Minuto JR: 14 pessoas morrem em três acidentes em rodovias de Minas Gerais

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por espancar a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador, denunciou ter sido vítima de agressões por policiais penais dentro da prisão. A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte afirmou que apura o caso. Neste fim de semana, ele divulgou uma nota com pedido de perdão. A vítima segue internada. E ainda: três acidentes mataram 14 pessoas nas rodovias de Minas Gerais, neste domingo (3).



