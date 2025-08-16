Minuto JR: 80 cidades do Rio Grande do Norte recebem alerta por conta das fortes chuvas

Oitenta cidades do Rio Grande do Norte receberam alerta por conta das fortes chuvas. Em Natal, uma cratera se abriu numa avenida. Em outro ponto, um carro ficou preso em um buraco. Um homem precisou entrar na água para retirar o veículo. 120 mil pés de maconha foram destruídos no Pará. Os policias usaram helicópteros para chegar até a plantação, que é cercada pela floresta. A investigação tenta descobrir os responsáveis pelas terras. Um biomédico foi preso em Cuiabá suspeito de fraudar exames clínicos. De acordo com a investigação, a rede de laboratórios comandada por ele descartava as amostras dos pacientes e fraudava os resultados. Oito pessoas foram presas em cidades paulistas suspeitas de aplicar o golpe do falso advogado. Elas acessavam processos e cobravam taxas que não existiam. No Distrito Federal, uma idosa perdeu R$ 500 mil.



