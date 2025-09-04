Minuto JR: apagão no Aeroporto de Guarulhos (SP) provoca transtornos nesta quarta (3)

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segue com problemas, na tarde desta quarta-feira (3), após uma queda de energia, que está sendo reestabelecida gradualmente. A concessionária responsável afirmou que o aeroporto sofreu uma queda de energia durante um serviço interno de manutenção programada em uma de suas linhas, o que acabou afetando a segunda linha em operação. Por segurança, os geradores foram acionados. Os trabalhos de manutenção seguem para reestabelecer a luz no aeroporto.

Uma organização criminosa que aplicava golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro, foi alvo de uma operação da polícia do Paraná. Também foram cumpridos mandados em outros oito estados e no Distrito Federal. 57 suspeitos foram presos. O prejuízo às vítimas é de mais de R$ 5 milhões.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa - do Republicanos - foi afastado do cargo por 180 dias após uma operação da PF que investiga o suposto desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da covid-19, incluindo verbas para a compra de cestas básicas. Wanderlei Barbosa disse que o pagamento das cestas básicas foi feito na gestão anterior e que é vítima de perseguição.

aqui!