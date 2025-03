Um caminhão carregado com entulho caiu em uma cratera em uma avenida de Contagem, em Minas Gerais. O veículo saia de uma empresa quando parte da avenida cedeu. O motorista conseguiu sair do caminhão e não se feriu.



