Minuto JR: bombeiros levam mais de 24 horas para controlar incêndio em fábricas em Manaus (AM)

Um novo vídeo mostra o acidente que tirou a vida de Marcelo Lima, ex-prefeito de Quebrangulo (AL). As imagens registraram a vítima e um funcionário navegando de caiaque pelo Rio Paraíba do Meio. A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 800 mil em drogas nos Correios, no Rio de Janeiro. A descoberta foi feita quando os pacotes passaram pelo aparelho de raio-x. Os bombeiros levaram mais de 24 horas para controlar um incêndio em duas fábricas de Manaus. Quase 150 militares atuaram no combate.



