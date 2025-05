Minuto JR: Carro em alta velocidade atropela oito pessoas da mesma família no MA

Um carro em alta velocidade atropelou oito pessoas da mesma família em Balsas, no interior do Maranhão. Uma jovem de 18 anos morreu. As outras vítimas foram levadas ao hospital e três seguem internadas, entre elas um bebê. Uma das gêmeas siamesa morreu dias após a cirurgia de separação em um hospital de Goiânia (go). As meninas foram separadas em uma cirurgia de alto risco. Kiráz não resistiu e a irmã Aruna, segue internada em estado grave. Na Zona Norte de São Paulo, uma mulher ficou ferida após uma carreta perder tração em uma subida, voltar de ré e bater em três carros.



