Minuto JR: Corpo do sambista Bira Presidente é enterrado no RJ

O corpo do sambista Ubirajara Félix do Nascimento, mais conhecido como “Bira presidente”, foi enterrado hoje (16), na zona oeste do Rio de Janeiro. Bira tinha 88 anos e morreu na noite do último sábado (14), em decorrência de um câncer de próstata e Alzheimer. Ele ajudou a fundar o grupo Fundo de Quintal e o bloco Cacique de Ramos. Mais de 650 quilos de cocaína foram apreendidos, nesta segunda-feira (16), no porto de Santos. Um ônibus, que transportava cerca de 35 estudantes, bateu na traseira de um caminhão em uma rodovia no Pará. 18 alunos ficaram feridos sem gravidade.



