Minuto JR: Desmatamento na Amazônia cresce 92% em relação ao mesmo período no ano passado

O desmatamento na Amazônia cresceu 92% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a principal causa são as queimadas. E ainda: no Paraná, um traficante usou uma viatura falsa para transportar 700 quilos de maconha.



