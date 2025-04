Minuto JR: Dois PMs são baleados nesta quinta (3) no RJ; um deles morre

Dois policiais militares foram baleados, nesta quinta-feira (3), em diferentes pontos da zona oeste do Rio de Janeiro. O cabo Marcelo José Batista morreu ao ter o carro fuzilado quando passava pela avenida Brasil. Um outro PM foi atingido dentro de uma viatura numa ação em uma comunidade. O estado de saúde dele é estável. E ainda: em Viamão, no Rio Grande do Sul, um hospital de campanha vai auxiliar no combate à dengue. O hospital ficará ao lado de uma Unidade de Pronto Atendimento e deve começar a funcionar nesta sexta (4).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!