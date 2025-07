Minuto JR: Engavetamento deixa quatro feridos e causa lentidão na BR-101, em Sangão (SC)

Um engavetamento com 13 veículos causou lentidão na BR 101, em Sangão, Santa Catarina. Quatro pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. No momento do acidente havia uma forte neblina. As pistas foram liberadas depois de 5 horas. O prefeito de Igarapé Grande, no Maranhão, foi preso por matar a tiros um policial militar. João Vitor Xavier se entregou à polícia, em São Luís. 31 paraguaios foram resgatados em situação análoga à escravidão em fábricas de cigarros do Rio e de São Paulo. Em Duque de Caxias, maquinários avaliados em R$ 10 milhões foram apreendidos. Em Ourinhos, interior de São Paulo, imigrantes também trabalhavam na produção clandestina de cigarros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!