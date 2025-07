Minuto JR: Homem de 54 anos morre na queda de uma asa delta em Caraguatatuba, em SP

Um homem de 54 anos morreu na queda de uma asa delta em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Depois de dois dias foi controlado o incêndio em um silo de armazenamento de grãos no interior do Rio Grande do Sul. Um turista americano foi resgatado em uma praia em Florianópolis depois de ser arrastado por uma forte correnteza. O homem de 65 anos foi levado ao hospital e está fora de perigo. Um shopping foi esvaziado às pressas após o rompimento de uma tubulação de gás, em Blumenau, Santa Catarina.



