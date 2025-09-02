Minuto JR: Incêndio de grandes proporções atinge espaço de eventos em Goiânia (GO)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um espaço de eventos em Goiânia. Oito equipes do corpo de bombeiros trabalharam por horas até controlar as chamas. Não houve feridos. Ainda não se sabe como o fogo começou. Um caminhão bateu em um VLT nesta segunda-feira (1º) em Fortaleza.





Testemunhas disseram que o motorista do caminhão não respeitou a sinalização. O condutor do trem foi levado ao hospital, com ferimentos leves. A polícia cumpriu dois mandados de prisão e sete de busca e apreensão em uma operação contra fraudes em licitações no Rio Grande do Sul.





Os presos são suspeitos de abrir empresas em nome de laranjas para a prestar serviços de limpeza. Segundo as investigações, os contratos - que não eram executados - somam R$ 100 milhões.

