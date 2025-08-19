Minuto JR: incêndio de grandes proporções atinge Jardins Mangueiral, no Distrito Federal

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Jardins Mangueiral, no Distrito Federal. As chamas chegaram bem perto das casas de um condomínio e assustaram os moradores. Os bombeiros usaram até uma aeronave para combater o fogo, que já foi controlado. Ninguém ficou ferido. A polícia prendeu uma das mulheres que dopou e roubou dois turistas britânicos na Praia de Ipanema, no início do mês. A suspeita foi localizada escondida em uma casa na Baixada Fluminense. Outras duas mulheres envolvidas no crime estão foragidas.



