Minuto JR: Influenciador tem celular roubado durante transmissão ao vivo no carro no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um influenciador teve o celular roubado enquanto fazia uma transmissão ao vivo no carro. Os criminosos se passavam por vendedores ambulantes. Um deles se aproximou do motorista, pegou o aparelho e fugiu. Os dois foram presos. Canetas usadas para emagrecimento foram apreendidas em Goiás. O medicamento seguia como uma encomenda e estava em um ônibus que ia para a cidade de Marabá, no Pará. O remetente e o destinatário são investigados. No Rio Grande do Sul, a Justiça suspendeu o programa guardiões da fauna, do governo do estado, que destinava animais silvestres a voluntários. O Ministério Público questionou a segurança dos animais e alertou para o risco de tráfico. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente disse que ainda não foi notificada.



