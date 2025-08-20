Minuto JR: Justiça autoriza transferência de Hytalo Santos para presídio da Paraíba

A Justiça autorizou a transferência dos influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente para um presídio da Paraíba. Já o pedido de habeas corpus foi rejeitado pelo STJ. Os dois seguem presos no centro de detenção provisória de Pinheiros, em São Paulo. A data da transferência ainda não foi marcada. Um incêndio atingiu um supermercado na cidade de Nova Monte Verde, em Mato Grosso. Houve várias explosões no interior do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. De acordo com os bombeiros, o fogo começou no gerador de energia elétrica. Em Londrina, no Paraná, carros que estavam estacionados foram atingidos por um ônibus do transporte público. A motorista do veículo disse que sofreu um mal súbito e foi levada para um hospital. Nenhum passageiro se feriu.



