Minuto JR: membros de torcida organizada do Flamengo são denunciados por associação criminosa no RJ

Dezesseis integrantes de uma torcida organizada do Flamengo foram denunciados por associação criminosa e tumulto em eventos esportivos no Rio. Eles participaram de uma briga generalizada perto do Maracanã, antes da partida entre Flamengo e Fluminense, há duas semanas. Veja também: um homem foi preso depois de ser flagrado com soda cáustica na água do bebedouro de uma empresa em Canoas (RS). Dois funcionários passaram mal e precisaram de atendimento médico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!