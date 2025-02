Minuto JR: Motociclistas fazem protesto após entregador ser agredido em Natal (RN)

Em Natal, motociclistas fizeram um protesto após um entregador ser agredido. O motoboy cancelou a entrega de um objeto por causa do tamanho e do peso. O cliente, que pratica jiu-jitsu, agrediu o entregador. Ele foi autuado por lesão corporal.



