Minuto JR: PF bloqueia mais de R$ 30 milhões em operação contra lavagem de dinheiro em SP

A Polícia Federal realizou duas operações significativas. Em São Paulo , a operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico resultou na apreensão de relógios de luxo, dinheiro em espécie e cavalos, além do bloqueio de mais de 30 milhões de reais. Em paralelo, no Pará, a polícia atuou contra a extração ilegal de madeira em um território indígena, apreendendo toras de madeira e quatro caminhões. Ninguém foi preso em ambas as operações. Além disso, um incidente paralelo ocorreu na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, onde um ônibus pegou fogo, mas felizmente, todos os passageiros e o motorista saíram ilesos.



