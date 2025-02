Minuto JR: PF desarticula grupo suspeito de fraudar licitações no Distrito Federal

A Polícia Federal desarticulou um grupo suspeito de fraudar licitações. Os criminosos usavam dados falsos para obter benefícios fiscais e garantir vantagens indevidas. Os investigados têm vários contratos com o governo. Uma das empresas envolvidas fazia a manutenção do presídio em Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando houve a primeira fuga de uma Penitenciária Federal no país, em fevereiro de 2024.