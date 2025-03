Minuto JR: prefeitura do RJ faz operação para reabrir quiosques fechados por traficantes

A prefeitura do Rio de Janeiro fez uma operação para reabrir quiosques interditados por traficantes. Criminosos colaram adesivos falsos de interdição no local e exigiram dinheiro para o funcionamento. Duas pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos. E ainda: um dos maiores produtores de metanfetamina do estado de São Paulo foi condenado nesta quarta-feira (19).



