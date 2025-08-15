Minuto JR: Quase 90 balões são apreendidos em São Paulo

Quase 90 balões foram apreendidos em dois endereços, na zona leste de São Paulo. No local também havia mais de 300 artefatos explosivos, estruturas metálicas, antenas, entre outros acessórios usados na fabricação de balões. Duas pessoas foram presas. Moradores de um bairro próximo a uma área de cerrado, em Brasília, usaram baldes e mangueiras para evitar que um incêndio na mata chegasse às casas. O fogo foi controlado pelos bombeiros. No momento do incêndio, a umidade relativa do ar era de 12% na capital, nível considerado crítico. Mais de um ano depois, foi identificado, no Rio Grande do Sul, o corpo de uma mulher que desapareceu durante as enchentes de julho do ano passado. A vítima foi encontrada em junho, às margens do Rio Taquari. A identificação foi possível porque a filha dela doou material genético para o exame de DNA.



