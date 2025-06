Minuto JR: Receita Federal apreende mais de uma tonelada de cocaína em porto do RJ

Um caminhão, carregado com madeira triturada, tombou e provocou o bloqueio de um trecho da rodovia SP-340, em Campinas, interior de São Paulo. O motorista, que teve apenas ferimentos leves, disse que passou mal e perdeu o controle do veículo. E ainda: O ativista Thiago Ávila desembarcou, nesta sexta-feira (13), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após ser deportado por Israel. Thiago e outros cinco ativistas foram presos após tentar chegar de barco a Gaza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!