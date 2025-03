Minuto JR: Revista no presídio de Bangu apreende quase 40 celulares e dois quilos de drogas

Cerca de 39 celulares, chips e drogas foram apreendidos dentro do presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. A unidade abriga chefes de uma facção criminosa, que domina a região onde o copiloto do helicóptero da polícia foi baleado na cabeça, nesta quinta (20), durante uma operação. Ele continua internado em estado grave.



