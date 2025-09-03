Minuto JR: sete pessoas são presas suspeitas de enganar clientes de agências de viagens em SP

Sete pessoas foram presas suspeitas de enganar clientes de agências de viagens, em São Paulo. Segundo a investigação, o grupo cobrava uma suposta taxa de reserva e embolsava o dinheiro. Os suspeitos devem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Brasil registrou o menor número de queimadas no mês em agosto.





De acordo com o Instituto Nacional do Pesquisas Espaciais 18.451 focos foram registrados. O número representa queda de 61% em relação à média para o mês. Mato Grosso foi o estado com o maior número de queimadas. Três pessoas foram presas suspeitas de extorsão, no Rio de Janeiro, entre elas um policial civil e um ex-funcionário da prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, eles ameaçavam as vítimas e extorquiam dinheiro de comerciantes e taxistas.

