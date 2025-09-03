Minuto JR: sete pessoas são presas suspeitas de enganar clientes de agências de viagens em SP
Os suspeitos devem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Sete pessoas foram presas suspeitas de enganar clientes de agências de viagens, em São Paulo. Segundo a investigação, o grupo cobrava uma suposta taxa de reserva e embolsava o dinheiro. Os suspeitos devem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Brasil registrou o menor número de queimadas no mês em agosto.
De acordo com o Instituto Nacional do Pesquisas Espaciais 18.451 focos foram registrados. O número representa queda de 61% em relação à média para o mês. Mato Grosso foi o estado com o maior número de queimadas. Três pessoas foram presas suspeitas de extorsão, no Rio de Janeiro, entre elas um policial civil e um ex-funcionário da prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, eles ameaçavam as vítimas e extorquiam dinheiro de comerciantes e taxistas.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas