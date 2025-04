Moradores da região metropolitana de SP contabilizam prejuízos após tempestade de segunda (31)

No dia seguinte ao temporal que provocou transtornos na região metropolitana de São Paulo, moradores passaram o dia limpando casas, carros e calçadas. Ruas, avenidas e viadutos alagaram. Em Santo André, foram 84 milímetros em apenas três horas. Em Mauá, foram 131 milímetros de chuva, o equivalente a 60% do esperado para o mês de março. Diante da previsão de mais chuva, com ventos fortes, nos próximos dias, moradores se sentem preocupados com mais transtornos e prejuízos ainda maiores. A Defesa Civil de São Paulo anunciou que vai manter um monitoramento meteorológico sem pausa, pelos próximos 15 dias, para tentar antecipar riscos e agir em situações de emergência com mais rapidez.



