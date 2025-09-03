Moradores de Gaza denunciam que terroristas do Hamas impedem a saída de civis da região

Israel planeja abrir um corredor humanitário para que a população da cidade de Gaza deixe as áreas de combate. Moradores denunciam que os terroristas do Hamas impedem a saída de civis. Em uma gravação, um palestino de Gaza explica como o Hamas dificulta a saída. "Eles estão nos esperando no caminho e dizem: não há retirada (evacuação), voltem para suas casas".

Essa é a estratégia do Hamas: sacrificar a população civil para usar o sofrimento do seu povo para pressionar Israel, que por sua vez, planeja abrir uma zona humanitária na Faixa de Gaza para que a população possa deixar a região em segurança. O exército já controla cerca de 75% do território. Agora, planeja ocupar a cidade de Gaza, que é considerada o último reduto do Hamas.

Israel garante que não haverá acordo com os terroristas sem a libertação de todos os reféns.

