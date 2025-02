Moradores temem contaminação por leptospirose nas enchentes no Jardim Pantanal, em SP

O contato com a água das enchentes pode provocar doenças graves como a leptospirose. No Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo, as ruas estão alagadas desde a última sexta (31), e os moradores têm medo da contaminação. Segundo a Prefeitura da capital, 12 pacientes foram levados preventivamente a uma Unidade de Pronto Atendimento. Equipes de saúde aplicaram 830 doses de vacina contra difteria e tétano.