Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro sobre suposta fraude nos cartões de vacinação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação por suposta fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gutemberg Reis. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou falta de provas para confirmar a suposta vacinação contra Covid.



