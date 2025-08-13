Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para realização de exames médicos

O ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar para realizar exames médicos. Segundo a defesa, Bolsonaro apresenta soluços e sintomas de refluxo. Ele poderá permanecer até oito horas no hospital, neste sábado (16). O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou o prazo de 48 horas para o envio do atestado de comparecimento, comprovando os horários e os exames realizados. O monitoramento por tornozeleira eletrônica vai ser mantido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!