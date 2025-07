Moraes proíbe que réus usem farda durante interrogatórios sobre suposta tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o uso de fardas pelos réus que fazem parte do exército durante os interrogatórios realizados nesta segunda-feira (28), com o núcleo três, da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os acusados do grupo seriam os responsáveis pelas ações táticas da tentativa de golpe de Estado, entre elas, monitoramento de alvos e planejamento de sequestros e possíveis execuções do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes.



