Morre Evandro Teixeira, um dos maiores fotógrafos de jornalismo do Brasil

No Rio de Janeiro, morreu Evandro Teixeira, um dos maiores fotógrafos de jornalismo do Brasil. Evandro tinha 88 anos e morreu de uma pneumonia. Em quase 70 anos de profissão, Evandro deixou um legado histórico no fotojornalismo, principalmente, pelos registros, quase sempre em preto e branco que ele fez no período ditadura militar.