Morre Marcos Villaça, membro da Academia Brasileira de Letras, aos 85 anos

O advogado, escritor e jornalista Marcos Vilaça morreu neste sábado (29), aos 85 anos, no Recife, de falência múltipla de órgãos. Ele foi presidente do Tribunal de Contas da União por mais de duas décadas. Desde 1994, ocupava uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!