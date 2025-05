Morre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, aos 81 anos

Maior nome da fotografia brasileira, Sebastião Salgado morreu hoje (23) aos 81 anos, na França, país onde morava. Suas fotos em preto e branco ficaram mundialmente conhecidas por retratar comunidades marginalizadas e a natureza. A notícia da morte logo repercutiu pelo mundo. O presidente Lula publicou uma nota de pesar em que diz: sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. Sebastião Salgado foi para a Europa no final da década de 70 para fugir da ditadura militar. Escolheu Paris como base, mas ao longo de cinco décadas de carreira, percorreu o mundo com uma câmera e desenvolveu projetos em mais de 120 países. As imagens captadas com sensibilidade e um olhar único foram exibidas nos principais centros culturais do planeta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!