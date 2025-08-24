Morre o pianista brasileiro Miguel Proença, aos 86 anos, no Rio de Janeiro

O pianista brasileiro Miguel Proença morreu, aos 86 anos, no Rio de Janeiro. Nascido na cidade gaúcha de Guaraí, Miguel Proença começou a ter aulas de piano ainda criança. Com mais de 30 álbuns gravados, também foi professor universitário, gestor cultural e secretário estadual de Cultura do Rio, cidade que escolheu para morar. Foi reconhecido internacionalmente, principalmente, pela interpretação de compositores eruditos brasileiros. Miguel Proença morreu de falência múltiplas dos órgãos. O velório está marcado para este domingo (24).



