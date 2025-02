Motorista de aplicativo morre após ficar presa dentro de carro arrastado por enxurrada em São Paulo

Desde o início do verão, 21 pessoas morreram por causa dos temporais, no estado de São Paulo. A última vítima foi uma mulher de 47 anos. Ela era motorista de aplicativo e ficou presa dentro do carro arrastado pela enxurrada, na zona norte da capital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!