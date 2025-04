Motorista de carro de luxo atropela e mata idoso em SP após beber e usar cocaína

Um homem foi preso depois de atropelar e matar um idoso que estava sentado na porta de casa em Santo André, na Grande São Paulo. O motorista estava em um carro de luxo e segundo o boletim de ocorrência ele admitiu ter bebido e usado cocaína. Vídeos gravados por testemunhas após o acidente mostram o motorista Eloi Henrique Guides de 30 anos cambaleando ao lado do carro. De acordo com a polícia, o carro não pertence ao motorista, ele seria o mecânico contratado para fazer um reparo no veículo.



