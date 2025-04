Motorista de carro de luxo invade calçada e atropela duas pessoas na Avenida Paulista, em SP

Foram divulgadas, nesta terça-feira (1º), imagens do momento em que o motorista de um carro de luxo invadiu a calçada e atropelou duas pessoas na avenida Paulista, em São Paulo. A câmera de uma loja flagrou o carro subindo a calçada e batendo na banca. Duas pessoas ficaram feridas e não correm risco. De acordo com os bombeiros, o motorista do carro de luxo tentou mudar de faixa e perdeu o controle da direção. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo.



