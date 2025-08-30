Motorista embriagada mata uma pessoa e deixa três feridos em Goiás

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas ao serem atropeladas por uma motorista, em Goiás. O teste do bafômetro apontou que ela estava embriagada ao volante. Uma câmera de segurança mostra o momento em que a motorista sai de uma hamburgueria, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Minutos depois, a motorista atropelou quatro pessoas que voltavam de uma celebração religiosa. Uma mulher de 47 anos não resistiu e morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas - entre elas, uma criança de 8 anos, que já teve alta.

Duas mulheres estão internadas - uma delas em estado grave. A motorista fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez e apontou 0,88 miligrama de álcool por litro de ar - quase três vezes o que já é considerado crime de trânsito. Lorena Carvalho da Silva Ferreira, de 46 anos, foi presa em flagrante e aguarda a audiência de custódia.

"Dentro do veículo dela foi encontrada uma corotinha de pinga e o teste de alcoolemia dela deu várias vezes o nível permitido por lei. Aparentemente, ela já teve problemas com álcool, uma pessoa que já passou por um centro de reabilitação para dependentes de álcool", conta o delegado Lucas Sabbag.

