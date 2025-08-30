MP descobre plano de facção criminosa para matar promotor e PM que atuam no interior de SP

O PCC planejava matar um promotor de justiça e um policial militar no interior de São Paulo. Dois homens foram presos e o suspeito de ter dado a ordem está foragido. Os empresários foram presos em casa, em dois endereços nobres de Campinas.

A notícia é de que esse atentado estava na iminência de ocorrer, com carros preparados, blindados, com armamento pesado. Um verdadeiro armamento de guerra para execução desse crime. Os suspeitos também teriam contratado um criminoso de outro estado para executar o promotor Amauri Silveira Filho e um comandante da Polícia Militar. Os dois participaram de uma operação em fevereiro que já era parte de uma investigação relacionada a maior facção do país.

Segundo a promotoria, um dos empresários presos nesta sexta-feira (29) foi alvo da operação em fevereiro. Na época, ele jogou o celular pela janela de casa antes de ser detido. O Ministério Público ainda não conseguiu acessar as informações do telefone destruído. Mas recebeu uma denúncia que detalhou os planos do empresário e a motivação.

Mauricio Silveira Zambaldi seria o proprietário formal de uma casa que na verdade era utilizada por um integrante da facção, já condenado há mais de 30 anos de prisão por exploração à prostituição e lavagem de dinheiro.

