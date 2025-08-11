MP-PB apura denúncias de exploração de menores contra influenciador digital Hytalo Santos

O Ministério Público da Paraíba apura denúncias de exploração de menores contra um influenciador digital. Os pais dos adolescentes também são investigados. Conteúdos com teor sexual são divulgados livremente na internet, sem qualquer limitação pelas plataformas digitais. Conteúdos que expõem menores de idade, muitas vezes com teor sexual, são facilmente encontrados nas redes sociais - o que, segundo a denúncia de Felca, alimenta uma rede de pedofilia nas plataformas digitais.



