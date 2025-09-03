Mulher cadeirante afirma que foi constrangida por tripulação em voo que saiu de Brasília

Uma mulher cadeirante afirma que foi constrangida pela tripulação de uma companhia aérea, em um voo de Brasília a São Paulo. O desembarque dela e do marido só foi permitido com a presença da Polícia Federal na aeronave. O desabafo foi publicado nas redes sociais. Luciana tem distrofia muscular congênita, usa cadeira de rodas motorizada e aparelho de ventilação mecânica. Ela conta que o avião estava para decolar, quando a tripulação exigiu que ela desligasse o respirador ou mudasse de assento. Ao pousar em São Paulo, o casal notou a demora para desembarcar. O passageiro com necessidade de assistência especial tem direito a atendimento prioritário.





A Agência Nacional de Aviação tem uma resolução específica que estabelece regras para garantir o apoio durante as viagens aéreas. A Companhia Aérea disse que pediu apoio da Polícia Federal por causa do "comportamento indisciplinado do acompanhante da passageira" e que o casal foi avisado de que o desembarque ocorreria após a chegada da PF, motivo do tempo de espera. A Polícia Federal disse que ouviu todos os envolvidos. Entre janeiro e julho foram registradas 530 queixas sobre falta de atendimento prioritário e ineficiência dos serviços para pessoas com necessidades especiais, no transporte aéreo. É quase o mesmo número de reclamações de todo o ano passado.

