Mulher morre atropelada durante exibição de potência de carros de luxo no sul de Santa Catarina

Acidente ocorreu durante uma exibição de arrancadas; motorista foi preso e liberado após fiança

JR na TV|Do R7

Uma mulher de 38 anos morreu atropelada durante uma exibição na rua, no sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu durante uma arrancada de carros de luxo no município de Grão-Pará. O evento foi organizado para demonstrar ao público a potência dos veículos. Mas o motorista perdeu o controle da direção e avançou sobre a grade de proteção. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas acabou solto depois de pagar fiança. Em nota, a prefeitura declarou que não autorizou manobras em alta velocidade e que se solidariza com as vítimas e familiares.

  • Carros
  • Homicídio
  • Pará
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Santa Catarina
  • Solidariedade

