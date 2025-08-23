Mulher morre atropelada durante exibição de potência de carros de luxo no sul de Santa Catarina

Uma mulher de 38 anos morreu atropelada durante uma exibição na rua, no sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu durante uma arrancada de carros de luxo no município de Grão-Pará. O evento foi organizado para demonstrar ao público a potência dos veículos. Mas o motorista perdeu o controle da direção e avançou sobre a grade de proteção. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas acabou solto depois de pagar fiança. Em nota, a prefeitura declarou que não autorizou manobras em alta velocidade e que se solidariza com as vítimas e familiares.



