Mulher para o carro por causa de pneu furado, é sequestrada e fica 17 horas em cativeiro em SP

Uma mulher que parou o carro por causa de um pneu furado foi cercada por criminosos e sequestrada em São Paulo. A vítima ficou 17 horas em um cativeiro. Na operação de hoje (11), dois homens foram presos e dois e menores apreendidos porque teriam participado de um sequestro-relâmpago na zona oeste de São Paulo. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que no primeiro trimestre foram registradas 61 ocorrências da chamada extorsão mediante sequestro no estado. Alta de quase 13% em relação ao mesmo período do ano passado.



