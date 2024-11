Na Bahia, Presidente Lula faz a entrega de ônibus escolares e anuncia ampliação do 'Pé de Meia'

O Presidente Lula começou a agenda em Salvador fazendo a entrega de ônibus escolares. 244 novos veículos serão repassados para cerca de 200 municípios baianos. Em seguida, Lula anunciou a ampliação do programa 'Pé de Meia', benefício que incentiva alunos do Ensino Médio a permanecerem na escola com uma bolsa mensal de R$ 200.