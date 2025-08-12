Nações Unidas pedem investigação imparcial para apurar morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza

As Nações Unidas pediram uma investigação imparcial para apurar a morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza. Segundo o governo israelense, um dos repórteres comandava uma célula terrorista. Momentos antes de ser atingido, o repórter Anas al-Sharif postou um vídeo dos bombardeios. Ele, outros quatro jornalistas da rede Al-Jazeera, além de outras duas pessoas, morreram no ataque. As Nações Unidas declararam que jornalistas não são um alvo e que ataques contra a imprensa são ataques contra liberdades fundamentais.



