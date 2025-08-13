Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12)
Em um dos resgates, uma grávida de nove meses entrou em trabalho de parto
Um navio alemão resgatou 73 imigrantes somente nesta terça-feira (12), em duas operações no Mar Mediterrâneo. Em um dos resgates, uma grávida de nove meses entrou em trabalho de parto e foi transportada de helicóptero para um hospital na Itália. Segundo dados das Nações Unidas, no ano passado, pelo menos 3.500 pessoas morreram ao tentar chega à Europa pelo mar.
