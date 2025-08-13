Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12)

Um navio alemão resgatou 73 imigrantes somente nesta terça-feira (12), em duas operações no Mar Mediterrâneo. Em um dos resgates, uma grávida de nove meses entrou em trabalho de parto e foi transportada de helicóptero para um hospital na Itália. Segundo dados das Nações Unidas, no ano passado, pelo menos 3.500 pessoas morreram ao tentar chega à Europa pelo mar.



