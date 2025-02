Nitazeno: cresce a apreensão da droga sintética 40 vezes mais potente que fentanil e morfina

A apreensão da droga sintética conhecida como Nitazeno aumentou no Brasil. A substância está presente nas chamadas drogas K, ou maconha sintética, e também pode estar diluída em outros entorpecentes. Profissionais da saúde alertam para a alta no consumo do componente, 40 vezes mais potente do que fentanil e morfina e com alto de risco de levar à morte.